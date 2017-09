Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi sürüyor

BMMYK, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 87 bine ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana 87 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiğini söyledi.



Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlardan bir kısmının Cox Bazar kentindeki kamplara gittiğine ve şu anda bu kampların kapasitesinin aşıldığına işaret eden Tan, Arakanlı Müslümanların bir bölümünün de köylerde ya da boş arazilerde barınacak yerler kurmaya çalıştığını kaydetti.



Bölgeye gelen Arakanlı Müslümanların solunum yolu hastalıkları, enfeksiyon ve yetersiz beslenme sorunları yaşadığına dikkati çeken Tan, "Bu insanlar, günlerdir yürüyor, birçoğu evlerini terk ettiğinden beri hiçbir şey yememiş." dedi.



Bu arada, Myanmar-Bangladeş sınırına yakın Cox Bazar'daki bir hastanede görevli doktor Şahin Abdurrahman Choudhury de onlarca Arakanlı Müslümanın hastanede tedavi altına aldığını, birçoğunun kemiklerinin kırık olduğunu ve vücutlarında kurşun yaraları bulunduğunu dile getirdi.





Choudhury, hastaneye yaralı halde gelen Arakanlı Müslümanların hepsinin, Myanmarlı askerlerin kendilerine rastgele ateş açtığını söylediğini paylaştı.



Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülere yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın, Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri üzerinden Bangladeş'e geçiş mücadelesi yansıdı.



Görüntülerde bir kişinin, "Bu insanlar nehri geçmek için hiçbir şey bulamıyor. Yine de nehre atlıyor. Nehre atlayıp ölüyor. Bu, bütün dünyanın önünde oluyor." ifadeleri yer alıyor.



Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.



Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.



On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.