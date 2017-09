Arakanlı Müslümanları taşıyan 2 tekne alabora oldu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu ölen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bangladeş basınına göre, yerel emniyet yetkilisi Kanchan Kanti Das, Myanmar- Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği iki teknenin sabah saatlerinde alabora olduğunu belirtti.



Her teknede 20-25 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Das, yaşamını yitiren 18 aylık bir bebeğin cansız bedeninin Shamlapur bölgesinde Bengal Körfezi kıyısında polisler tarafından bulunduğunu kaydetti.



Das, "Diğer 10 Arakanlı Müslüman'ın cesedine de Teknaf bölgesindeki kasabaların Bengal Körfezi kıyısında ulaştık." dedi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.



Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.