Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

İran Meclis Başkanı Laricani: Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Daha da kötüsü insan hakları savunucuları ile bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar bu acı eylemlere karşı sessiz ve kayıtsız kalıyor.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik "katliamları" kınadı.



Laricani, İran resmi ajansında (İRNA) yayınlanan yazılı açıklamasında, binlerce Müslümana yönelik uygulanan öldürme, tehcir ve baskı politikasının her hür insanı üzdüğünü belirtti.



Konuyla ilgili uluslararası bir komite kurulmasını isteyen Laricani, bölgeye acil insani yardım gönderilmesi çağrısında da bulundu.



"Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Daha da kötüsü insan hakları savunucuları ile bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar bu acı eylemlere karşı sessiz ve kayıtsız kalıyor." ifadelerini kullanan Laricani, yaşananlardan Myanmar hükümetini sorumlu tuttu.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.



Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.