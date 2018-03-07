Arakanlı Müslümanlara soykırım yapılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar'da 25 Ağustos 2017'den bu yana Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapıldığına dair kuvvetli emareler olduğunu söyledi.

Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumunda yaptığı konuşmada, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan 900 bin dolayındaki Arakanlı Müslüman ve Myanmar'da kalan Müslüman topluluğa yönelik ciddi endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Hüseyin, "Ofisim (İnsan Hakları Konseyi Ofisi) Arakan eyaletinde halen etnik temizliğin devam ettiğine inanıyor." dedi.

Myanmar hükümetinin buldozerle toplu mezarların üzerinden geçmek suretiyle, bilinçli olarak "insanlığa karşı işlenen suçlar" da dahil işlenen muhtemel "uluslararası suçların" delillerini yok etmeye çalıştığı uyarısında bulunan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Kurbanlar, güvenlik güçleri ve yerel milisler tarafından cinayet, tecavüz, işkence ve kaçırılma olaylarıyla mahsulat ve gıda kaynaklarına erişimi engellemek suretiyle Arakanlı Müslümanların kasten aç kalmaya zorlandığını rapor ettiler. Bu Konseyin de farkında olduğu gibi ofisimin Arakan eyaletinde ağustos ayından bu yana soykırım eylemlerinin gerçekleştiğine dair kuvvetli kuşkuları bulunmaktadır."

Hüseyin, İnsan Hakları Konseyine seslenerek, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların sorumlularının tespit edilip yargılanması için "yeni bir bağımsız ve tarafsız mekanizma" kurulması çağrısında bulundu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.