Arakan'daki hayasız zulmün durdurulması lazım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarıyla Arakan’a 1000 tonluk yardım yapılması kararını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarıyla Arakan’a 1000 tonluk yardım yapılması kararını değerlendirdi ve “bu bayramı Müslümanlara cehennem yapan vahşileri kınıyorum” açıklamasında bulundu.



"Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle ‘millet-i vahide’ olarak anılan merhamet medeniyetinin günümüzdeki temsilcilerinin adıdır. Ankara; Balkanlar’dan Çin Seddi’ne, Galiçya’dan Yemen’e, Afrika’nın derinliklerine kadar olan coğrafyanın Medine’si, bu coğrafyadaki tüm mazlumların hamisidir, kollayıcısıdır. TİKA’nın 1000 tonluk yardımı inşallah; vahşice katledilen, ahlaksızca zulmedilen Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için, konu İslam medeniyeti olunca üç maymunu oynayan sahtekar ve gösterişçi ‘demokrasi tellalı’ batı medeniyetinin haysiyetli vatandaşlarının dikkatini çekmeye bir vesile olacaktır ve Arakan’daki bu hayâsız zulmün durdurulması için uluslar arası toplum nezdinde de karşılık bulacaktır" ifadelerini kullandı.



"BU BAYRAMI MÜSLÜMANLARA CEHENNEM YAPAN VAHŞİLERİ KINIYORUM"



"Günümüzde Arakan, Suriye ve Irak’a seyirci kalan batı medeniyeti dünyanın sonunu getirmek için her türlü zulmü uygulamaktadırlar. Arakan’daki Müslüman sivillere, çocuk ve kadınlara uygulanan katliam ve vahşeti seyreden ‘Derebeyi Medeniyeti’nin temsilcilerini ve bunların kulübü olan Birleşmiş Milletler’i kınıyorum. Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın çabalarına yeterince katkı sunmayan başta İslam ülkeleri temsilcileri olmak üzere sağır ve kör kalan sahte ‘demokrasi tellalı’ ülkeleri ve bu bayramı Müslümanlara cehennem yapan vahşileri kınıyorum."



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Kurban Bayramı’nı Sakarya’nın Kocaali ilçesinde geçirdi. Ziyaretlerinde Yalçın Topçu’ya Kocaali Kaymakamı Alper Balcı da eşlik etti.



Bayram ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Topçu Sakarya Büyükşehir Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca’nın hazırladığı fındıkla ilgili raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek üzere teslim aldı. Ardından İstanbul’un 2071 yılına kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan Melen Barajını gezdi ve Kocaali Bal Ormanı Projesi hakkında da bilgi aldı. Arıcılar adına konuşan Hasan Akar Bal Ormanı Projesi’nde katkısı olan Kocaali Kaymakamı Alper Balcı’ya, Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca’ya ve Kocaali Orman İşletme Şefine teşekkür etti. 15 arıcı ailenin bu projeden doğrudan faydalandığını belirtti.







1877 yılında Abhazya’daki Rus zulmünün artması ve can güvenliğinin kalmaması sebebiyle anayurdunu terk etmek zorunda kalan Abhazlar’ın yerleştirilerek kurduğu Caferiye Köyü’ne geçen Topçu bayram ziyaretine burada devam etti. Köy ahalisi Topçu’yu Abhaz geleneklerine özgü ve Abhaz misafirperverliğine uygun şekilde ağırladılar. Caferiye Köyü Muhtarı Selami Sakin büyükşehir kanununun gelmesiyle köylerinde yaşamaya başladıkları sıkıntılardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu bu durumları Cumhurbaşkanımıza ileteceğinin ve takipçisi olacağının sözünü verdi.



Kocaali Güreş Kulübü’nü ziyaret eden Topçu 4’ü milli güreşçi olmak üzere 35 gencin kayıtlı olduğu tesis ve faaliyetleri için Alper Balcı’yı tebrik etti ve hedefin daha çok millî güreşçi yetiştirmek, uluslar arası müsabakalarda ay yıldızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı daha çok okutmak olduğunun altını çizdi. Sporcu gençlere baklava ikram eden Yalçın Topçu hatıra fotoğrafı çektirdi.



