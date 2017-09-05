Arakan'da yardıma muhtaç çocuklara erişimimiz yok

UNICEF'ten, BM'nin, güvenlik gerekçesiyle Arakan'ın kuzeyinden tüm personelini geri çekerek bölgedeki faaliyetlerini durdurması nedeniyle Arakan'da yardıma muhtaç çocuklara erişimlerinin bulunmadığı bildirildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, "BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok." ifadeleri kullanıldı.