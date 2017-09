Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlara tepkiler

İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi'nin barış ödülünün alınmasını talep etti.

Merkezi Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü komitesinden, 1991 yılında barış ödülüne layık görülen Myanmar Devlet Başkanı Kyi’nin ülkesinde yaşanan insanlık suçuna karşı gösterdiği tutumdan ötürü ödülünün geri alınması talep edildi.



Açıklamada, “Myanmar yönetimi Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği insanlık suçunu Devlet Başkanı Kyi’nin bilgisi dahilinde gerçekleştiriyor. Nobel Barış Ödülünün hedefine aykırı olarak hareket eden Devlet Başkanı Kyi bu ödül için uygunluğunu kaybetmiştir.” ifadelerine yer verildi.



Öte yandan ISESCO, uluslararası kamuoyuna, Myanmar’da yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin sonlandırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



BM, şu ana kadar 73 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.