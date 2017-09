'Arakan'da Müslümanlara soykırım yapılıyor'

Arakan Haber Ajansı Editörü Abduşşekur, "Arakan'da 300 binden fazla iç göçmen, Bangladeş'te 330 binden fazla sığınmacı var. İslam ülkeleri derhal harekete geçmeli." dedi.

Arakan Haber Ajansı Editörü Salah Abduşşekur, Myanmar hükümetinin Rohingya Müslümanlarına soykırım uyguladığını belirterek, uluslararası topluma bunu önlemek için harekete geçme çağrısı yaptı.



Abduşşekur, yaptığı açıklamada, "Rohingya meselesi etnik, siyasi ve dini olmak üzere üç boyutlu bir mesele. Biri diğerinden ayrı değil. Etnik açıdan baktığımızda bu ırk güçlü bir ırk. Arakan'da sayıları çok. Hükümet, siyasi açıdan Rohingyaların yönetimde yer almasını istemiyor. Bu nedenle bu ırkı yok etmek istiyor." dedi.



Meselenin dini boyutuna da değinen Abduşşekur, "Hükümet, medyayı seferber ederek Budistler aracılığıyla İslam ve Müslümanlar ile savaşıyor. Myanmar ordusu faşist, ırkçı ve diktatör. Arakan'da İslam'a dair hiçbir iz kalmamasını istiyorlar. Her türlü ablukayı uyguluyorlar. İnsani yardımların girişini engelliyorlar." diye konuştu.



Abduşşekur, bunların sadece son olaylarla sınırlı olmadığını belirtirken, "Bu durum uzun yıllardır böyle. Bölgede hukuki kurumlar ya da gözlem merkezleri bulunmuyor. Arakan uzun yıllardır göz ardı edilmiş bir bölge. Durum gittikçe kötüleşiyor. Toplu mezarlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.



"Myanmar hükümeti, Rohingyalıları, Bangladeş'ten gelen yasa dışı göçmenler olarak görüyor." diyen Abduşşekur, Birleşmiş Milletler'in (BM) ise "dünyada en çok baskı gören dini azınlık" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.



"ÖZELLİKLE İSLAM ÜLKELERİNİN HAREKETE GEÇMESİ GEREK"



Hükümetin, Rohingya Müslümanlarına soykırım yaptığını vurgulayan Abduşşekur, uluslararası topluma zor şartlar altındaki bu insanları kurtarmak için harekete geçme çağrısında bulundu.



Salah Abduşşekur, "Salı günkü verilerimize göre Arakan'da 300 binden fazla iç göçmen var. Bangladeş'te 330 binden fazla sığınmacı var. Her geçen gün bu sayılar artıyor. Özellikle İslam ülkelerinin derhal harekete geçmesi gerek. Arakan meselesi ferdi bir mesele değil. Azınlık bir Müslüman topluluğa katliam ve soykırım yapılıyor. Müslüman halkların, basın ve sosyal medya aracılığıyla kardeşlerine yardım için büyük rol oynaması gerek. Bu halkın yanında olduklarını göstermeleri gerekli." dedi.



TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE ÖVGÜ



Türkiye'nin hükümet ve halk olarak, Arakanlı Müslümanların sıkıntılarını hafifletmek için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz eden Abduşşekur, "Allah, Türk halkını her türlü kötülükten korusun, onlara ve Arakan davasına destek veren sivil toplum kuruluşlarına hayırlar versin." ifadelerini kullandı.



Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 kadar köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği olmaması nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



BM'ye göre 25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 389 bine ulaştı.