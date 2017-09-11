Son Dakika!
11 Eylül 2017 12:31 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2017 12:32

Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Myanmar'ın BM tetkikçilerine Arakan'da erişim izni vermediğini belirterek, "Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi." dedi.

Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar hükümetinin, BM İnsan Hakları Konseyi tetkikçilerine Arakan'da erişim izni vermediğini belirterek, "(Arakan'da) durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor." dedi.

Etiketler: arakanetnik temizlikbmmyanmar


0Yorum Yap