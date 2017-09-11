Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Myanmar'ın BM tetkikçilerine Arakan'da erişim izni vermediğini belirterek, "Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi." dedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar hükümetinin, BM İnsan Hakları Konseyi tetkikçilerine Arakan'da erişim izni vermediğini belirterek, "(Arakan'da) durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor." dedi.