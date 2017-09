Arakan'a yardım kampanyası başlatıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde "Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" yardım kampanyası başlatıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde "Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" yardım kampanyası başlatıldı.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla AFAD Başkanlık Binası'nda, Arakan'a yapılacak yardımlara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda, Türkiye'nin Arakan'da yaşananların durdurulabilmesi için yaptığı girişimler, yardımlar ve yeni çalışmalar hakkında bilgi verildi.



AFAD, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde, bugün itibarıyla "Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" başlıklı yardım kampanyasının başlatıldığı açıklanan toplantıda, yardım etmek isteyen vatandaşların bağış için "http://www.arakanasahipcik.org" adresinden her türlü bilgiyi alabilecekleri belirtildi.



Resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bağış yapmak isteyenler, tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "ARAKAN" yazıp mesaj yollayarak 10 TL bağışta bulunabilecek.



AFAD'a yapılacak bağışlar için, Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesine, "TL-Hesap IBAN No: TR14 0001 0025 3355 5555 5550 84, ABD Doları Hesap IBAN No: TR84 0001 0025 3355 5555 5550 85, Avro Hesap IBAN No: TR57 0001 0025 3355 5555 5550 86 ile Banka Swift Kod No: TCZBTR2A" ve Kızılay'a yapılacak bağışlar için Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi TL-Hesap IBAN No: TR80 0001 0025 3200 0028 6852 09, ABD Doları Hesap IBAN No: TR53 0001 0025 3200 0028 6852 10, Avro Hesap IBAN No: TR26 0001 0025 3200 0028 6852 11 ile Banka Swift Kod No: TCZBTR2A" numaraları geçerli olacak.



"YARDIM ELİMİZİ BİR KERE DAHA UZATACAĞIZ"



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, basın toplantısında, bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun başkanlığındaki bir heyetin, Arakanlıların Bangladeş'te göç ettiği yerlerde incelemelerde bulunduğunu anımsattı.



Ziyaret kapsamında bir taraftan yardımlar ulaştırılırken diğer yandan da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildiğini ifade eden Akdağ, Arakan'daki büyük insanlık dramına benzer hadiselerde, dünyanın takındığı genel bir tutum olduğunu bildirdi. Akdağ, "BM dahil bu tutum, kınamak, toplantılar yapmak, meseleyi zamana yaymak ve işi bu şekilde yönetmek. Biz Türkiye olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti, Arakan'daki büyük insanlık dramında da bir kez daha insanlığın vicdanı, dünyanın vicdanı haline gelmiştir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da konuyu yakından takip ettiğini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:



"Ciddi bir kampanya başlatacağız. Bu ve benzeri meselelerde hassas olan sivil toplumumuzun takındığı asil tutumu, kamuoyumuz yakından bilmektedir. Bu vesileyle de bir yardım kampanyası başlatacağız. Bir taraftan Hükümetimizin kaynakları, bir taraftan daha önceki bütün örneklerinde gördüğümüz gibi Türk milletinin cömert tavrıyla oluşturduğumuz finans kaynaklarıyla inşallah Arakanlı kardeşlerimize yardım elimizi bir kere daha uzatacağız.



Dışişleri Bakanımızla dün görüştüm. Dışişleri Bakanımız, ziyaret sırasında Bangladeşli yetkililerle görüştü ve onlardan talepte bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna deklare ettiği şekilde Arakan'da geçici barınma kampları oluşturup buralarda çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ailelere destek vermeye kararlıyız. Tabii ki bu, Bangladeş Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılabilecek bir iştir. Diplomatik açıdan bir taraftan bu çalışmalar yürüyor, öbür taraftan da AFAD olarak hem meseleyi koordine etmek hem de orada yapılacaklar açısından teknik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."