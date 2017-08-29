'Arakan'a gözümüz kapalı değil'

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Arakan'a gözümüz kapalı değil." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, basın toplantısında AA muhabirinin, "Arakan'da yüzlerce Müslüman Myanmar ordusunun zulmüne uğradı. AB bu gelişmeler çerçevesinde bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yoksa Myanmar hükümetiye ilişkilerini ön planda tutarak Arakanlı Müslümanların karşılaştığı dram karşısında gözlerini kapatmayı mı tercih ediyor?" sorusuna durumu yakından takip ettikleri yanıtını verdi.



Kocijancic, "Arakan'a gözümüz kapalı değil. 25 Ağustos'ta yayımladığımız mesajda durumun düzelmesi için bazı önerilerde bulunduk. Gelişmelerin endişe verici olduğunu düşünüyoruz ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.



Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslümanın katledildiğini, 100 binden fazla Müslümanın da yerinden edildiğini açıklamıştı.



Arakanlı Müslümanlar, geçen ekimde eyalette polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlarda şiddete ve insan hakları ihlallelerine maruz kalmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde ve Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kısa süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.



Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.