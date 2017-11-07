Araç muayene sayısı 8 milyonu aştı

Araç muayene istasyonlarında ocak-eylül döneminde 6 milyon 484 bin 603 araç muayeneye tabi tutulurken, 2 milyon 247 bin 675 adet araç muayene tekrarı ile birlikte toplam muayene sayısı 8 milyon 732 bin 278'e ulaştı.

Araç muayene istasyonlarında ocak-eylül döneminde 6 milyon 484 bin 603 araç muayeneye tabi tutulurken, 2 milyon 247 bin 675 adet araç muayene tekrarı ile birlikte toplam muayene sayısı 8 milyon 732 bin 278'e ulaştı



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerine dağıtılan "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2017" adlı kitapta, ilgili kanunda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevinin Bakanlığa verildiği anımsatıldı.



Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapacak gerçek ve tüzel kişilere ait muayene istasyonlarının açılması ve işletilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra araç muayene hizmetlerinin özelleştirildiğinin belirtildiği kitapta, "Bu çerçevede, ülke genelinde 1 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 81 ilde toplam 205 sabit, 76 seyyar istasyon, 13 adet seyyar traktör muayene istasyonu ve 5 adet motosiklet muayene istasyonu hizmete açılmıştır." denildi.



Bu istasyonlarda, 1 Ocak 2017 ile 30 Eylül 2017 tarihleri itibarıyla 6 milyon 484 bin 603 araç muayeneye tabi tutulurken, 2 milyon 247 bin 675 adet araç muayene tekrarı ile birlikte toplam muayene sayısı 8 milyon 732 bin 278'e ulaştı.



"HER 10 ARAÇTAN 4'Ü GÜVENSİZ İKEN GÜVENLİ HALE GETİRİLMİŞTİR"



Bu alanda yapılan düzenlemeler sonucunda teknik muayene işinin yeterli fiziki altyapı ve yetkin teknik personel eliyle gerçekleştirilmesinin sağlandığının anlatıldığı kitapta, "Böylece trafiğin üç ana unsurundan biri olan araçların güvenli olmaları büyük ölçüde sağlanmış ve muayene edilen her 10 araçtan 4'ü güvensiz iken güvenli hale getirilmiştir. Araçların yakıt ve işletme giderlerinden tasarruf edilmiştir. Yedek Parça ve piyasada yapılan onarımlar disipline edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



