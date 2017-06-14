Apple çevre için 1 milyar dolarlık tahvil çıkarıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, çevre projelerine yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık tahvil çıkarmayı planladığını açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Apple, çevre projelerine yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık tahvil çıkarmayı planladığını açıkladı.



Apple'ın hissedarlarına gönderdiği ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı tahvil başvurusu formunda, firmanın çevre projelerine yatırım yapmak için 10 yıl vadeli 1 milyar dolarlık tahvil çıkarmayı amaçladığı belirtildi.



Şirketin Çevre, Politika ve Sosyal Girişimler Başkan Yardımcısı Lisa Jackson ise yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim değişikliği tehdidine karşı iş dünyasının liderlik yapması gerektiğine dikkat çekti. Jackson, "Bu önemli çalışmada bize katılmaları için yatırımcılara fırsat sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Apple, geçen sene de iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının ardından çevreye duyarlı teknolojileri geliştirmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık tahvil çıkarmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay başında ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmesine işaret eden uzmanlar, Apple'ın tahvil satışından elde edilecek geliri ofis ve üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji projelerine harcamasının tahmin edildiğini belirtti.



Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ABD'nin Paris anlaşmasından çekilmesinin ardından kararı eleştirmiş ve Apple'ın çevreye karşı duyarlılığıyla yenilenebilir enerji faaliyetlerinin aksamayacağı sözünü vermişti.