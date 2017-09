Apple, iPhone X ve iPhone 8'i tanıttı

İlk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından, Apple, iPhone X'i iPhone 10 olarak adlandırdı.

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı, yeni akıllı saati Apple Watch 3'ü ve 4K özelliğine sahip yeni Apple TV'yi tanıttı.



Kaliforniya eyaletinde 5 milyar dolara inşa edilen yeni idari merkezi Apple Park'ta düzenlenen sunumda Apple, yeni akıllı telefonları hakkında bilgi verdi.



Haziran 2007'de piyasaya sunulan ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından, Apple, iPhone X'i iPhone 10 olarak adlandırdı.



Sunumda, 2014'ten beri ilk defa telefon modellerinde yeni bir dizayn tercih eden Apple, 5,8 inch (14,7 cm) ekrana sahip olan iPhone X'in ön yüzeyinin neredeyse tamamının "kenardan kenara" (edge-to-edge) ekrana sahip olduğunu duyurdu.



Ön ekrandaki fiziksel ana menü tuşunun kaldırıldığı iPhone X'de, uygulamalar ve ana menüler arasında tek bir dokunuşla geçiş yapılabileceğinin belirtildiği sunumda, 5,8 inch ekranının "super retina display" ve OLED teknolojisine sahip olduğu ifade edildi.



Sunumda, Face ID özelliğine sahip iPhone X'in, bu güvenlik teknolojisi sayesinde kullanıcıların yüzünü tarama, öğrenme, adapte olma ve karanlıkta da çalışma kapasitesine sahip olduğu dile getirildi.



Face ID'nin önceki iPhone modellerindeki Touch ID'ye göre 20 kat daha güvenli olduğunun altı çizilirken, Apple Pay ve üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu çalıştığı kaydedildi.



Ayrıca, iPhone 7'ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrüne sahip olan iPhone X'in kablosuz da şarj edilebileceği ve 12 megapiksel dual arka kameraya sahip olduğu bilgisine yer verildi.



Arka yüzeyi uzay grisi veya açık gri renklere sahip olan iPhone X'in, ABD'de 3 Kasım'da 999 dolardan (3,430 TL) satışa sunulacağı bildirildi.



- iPhone 8 ve iPhone 8 Plus



Apple, ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini tanıttı.



Sunumda, iPhone 8'in 4,7 inch (11,9 cm), iPhone 8 Plus'ın ise 5,5 inch (14 cm) ekran büyüklüğüne sahip olduğu belirtilirken, her iki cihazın kablosuz şarj edilebileceği belirtildi.



12 megapiksel arka kameraya sahip olan her iki telefon modelinin "Artırılmış Gerçeklik" özelliğini de taşıyacağı bildirildi.



Sunumda, iPhone 8'in 699 dolardan (2,400 TL) ve iPhone 8 Plus'ın 799 dolardan (2,740 TL) ABD'de 22 Eylül'de satışa sunulacağı ifade edilirken, kullanıcıların altın, açık gri veya uzay grisi renklerinden birini tercih edebilecekleri aktarıldı.



Ayrıca, Apple'ın yeni geliştirdiği AirPower kablosuz şarj ünitesi sayesinde, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch 3 ve Earbuds kulaklıkların kullanıcılar tarafından aynı anda şarj edilebileceği vurgulandı.



Apple, akıllı saati Apple Watch 3'ün ise artık iPhone'a bağlanmadan kullanılabileceğine dikkati çekti.



Sunumda, iPhone'dan bağımsız çalışabilecek Apple Watch 3'te kullanıcıların, telefonla görüşme, müzik dinleme, Siri'yi kullanma ve harita özelliklerinden faydalanabileceklerinin altı çizildi.



Apple Watch satışlarının geçen yıla göre yüzde 50 arttığı bilgisine yer verilen sunumda, ayrıca, Apple Watch'ın Rolex'i geçerek dünyada en çok kullanılan saat markası olduğuna da değinildi.



Sunumda, 22 Eylül'de satışa sunulacak Apple Watch 3'ün ABD'de 329 dolardan (1,130 TL) başlayacağı belirtildi.



Yeni Apple TV'nin 4K özelliğine de sahip olacağı aktarılırken, 32 GB'lık versiyonun 179 dolardan (615 TL), 64 GB'lık versiyonun da 199 dolardan (683 TL) ABD'de 22 Eylül'de satışa sunulacağı kaydedildi.