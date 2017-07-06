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06 Temmuz 2017 14:36 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2017 14:39

AP'nin kararı tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

AP'nin kararı tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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