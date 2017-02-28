AP'den otomobillere daha sıkı denetleme çağrısı

AP'nin Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğinin ortaya çıkmasından sonra kurduğu inceleme komitesi, emisyon değerlerine yönelik daha sıkı kontrol ve denetim çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Volkswagen (VW) emisyon testlerini manipüle ettiğinin anlaşılmasından sonra kurduğu inceleme komitesi, emisyon değerleri hakkında AB seviyesinde daha sıkı kontrol ve denetim çağrısında bulundu.



AP’nin VW skandalı sonrası kurduğu emisyon inceleme komitesi Brüksel’de düzenlediği oturumda, son raporunu ve tavsiyelerini açıkladı.



Raporda, hızla yeni bir emisyon değerleri onaylama prosedürü hazırlanması ve emisyon değerlerinin gerçek sürüş koşullarına uygun biçimde ölçülmesi istendi. AB’deki otomobil üreticilerinin daha sıkı kontrol edilmesi ve denetlenmesi talep edilen raporda, üreticilerin kurallara uygun davranması çağrısında bulunuldu.

"YASALAR UYGULANSAYDI SKANDAL ÖNLENEBİLİRDİ"



Oturumda konuşan Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu üyesi Gerben-Jan Gerbrandy, durumdan dersler çıkartılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu skandal, AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu, Avrupa yasalarını tam uygulasaydı önlenebilirdi." dedi.

"DAHA KATI KURALLAR GEREKİYOR"



Avrupa Halk Partisi (EPP) Milletvekili Krisjanis Karins de Avrupa Birliği'nde otomobillerin onaylanması için daha katı kurallar gerektiğini dile getirdi.



Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Milletvekili Jens Gieseke, "İleriye bakınca tüm AB üyesi ülkelerin arabaların emisyon kurallarına uygun olduğunu doğru şekilde denetlemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.