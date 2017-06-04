Apartmana yıldırım isabet etti

Yıldırımın isabet ettiği binada hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde apartmana yıldırımın isabet etmesi sonucu binada hasar oluştu.



150 Evler Mahallesindeki bir apartmana şiddetli yağış nedeniyle yıldırım isabet etti.



Hasar oluşan binada yaşayan Niyazi Yıldız, evden dışarıya çıktıkları sırada apartmana yıldırımın isabet ettiğini belirterek, "Yıldırımın düştüğü ve duvarın tuğlalarını döküldüğü alana otomobilimi park ediyordum. Allah'tan eşimle birlikte arabamızı da almıştık. Çok şükür ucuz atlattık." diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Lütfü Kotan da yıldırımın isabet ettiği ana şahit olduğunu belirterek, olayın ucuz atlatıldığını kaydetti.