AP üyesinden "Türkiye'ye muhtacız" açıklaması

Avrupa Parlamentosunun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde gerçekçi bir politika gerektiğini belirterek, "Sığınmacı kriziyle baş etmek ve Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için Türkiye'nin yardımına muhtacız." dedi.

Tomas Zdechovsky, yaptığı açıklamada, Türkiye ve AB arasında gerçekçi bir perspektif inşa etmenin, eşit bir ortaklık için esas teşkil ettiğini belirtti.



Türkiye ile ilişkiler en düşük noktasındayken sürekli olarak AB üyeliğinden bahsetmenin ne yararlı ne de gerçekçi olduğunu kaydeden Zdechovsky, müzakereleri tamamen durdurmanın, Türkiye'deki batı yanlısı motivasyonu ortadan kaldıracağını ve AB'yi de etki gücünden mahrum bırakacağını söyledi.



İlişkilerde ihtiyaç duyulan şeyin gerçekçi bir politika olduğunu vurgulayan Zdechovsky, "Sığınmacı kriziyle baş etmek ve Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için Türkiye'nin yardımına muhtacız. DEAŞ'ın İngiliz Parlamentosu önündeki korkunç saldırısı, bir kez daha bunu kanıtladı." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "AB'nin Türkiye'ye karşı çifte standartlı olduğu" yönündeki açıklamasında kesinlikle haklı olduğunu belirten Zdechovsky, "Biz nasıl Türk bakanların üye devletlerimizde konuşmalarını yasaklayıp, AB'nin terör örgütleri listesindeki PKK'nın on binlerce kişiyle gösteri yapmasına izin veririz?" ifadesini kullandı.



Zdechovsky, terör örgütü PKK'nın aralık ayında İstanbul'daki saldırısı sonrasında, "Teröristlere artık tolerans gösterilmemeli. PKK ve DEAŞ'ı durdurun ve AP'de yasaklayın." çağrısında bulunmuştu.