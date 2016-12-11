AP üyesinden tarihi terör çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun Çek üyesi Zdechovsky, terör örgütü PKK'nın AP'deki faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın, AP'deki faaliyetlerinin yasaklanmasını istedi.



Zdechovsky, İstanbul'daki terör saldırısına sosyal medyadan tepki gösterdi. Saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Zdechovsky, "Teröristlere artık tolerans gösterilmemeli. PKK ve DEAŞ'ı durdurun ve AP'de yasaklayın." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan mesajına ilişkin AA muhabirine konuşan Zdechovsky, İstanbul'daki terör saldırısını gördüğü zaman çok kızdığını ve böyle bir açıklama yapma gereğini hissettiğini söyledi.



Sivilleri de hedef alan İstanbul saldırısının Paris ve Brüksel saldırılarından bir farkı bulunmadığını vurgulayan Zdechovsky, "Terörizm asla başarılı olamaz. Teröristler asla kazanamaz." dedi.

"YASAK ÇAĞRISI YAPTIM ÇÜNKÜ PKK, AB'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE"

Kürtlerin siyasi yollarla hak araması gerektiğini ve Türk hükümetine karşı asla silahla bir yere varamayacağını kaydeden Zdechovsky, PKK'nın AP'deki faaliyetlerine yasak getirilmesine ilişkin açıklaması konusunda ise, "Yasak çağrısı yaptım çünkü PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde. Kimse onu bu listeden çıkarmadı." ifadesini kullandı.



Zdechovsky, kendisinin Katolik olduğunu belirterek, "İstanbul'da hayatını kaybedenler ise Müslüman. Ancak hepimiz aynıyız. Burada din önemli değil. Asla terörü desteklemeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zdechovsky'e yazdığı cevabında, "Teşekkür ederim Tomas, AB kurumları ve üye devletlerden görmek istediğimi şey tam da bu." ifadesini kullandı.



Türk sosyal medya kullanıcıları da Zdechovsky'e gösterdiği dayanışma ve verdiği mesaj nedeniyle teşekkür etti.



AP BAŞKAN VE RAPORTÖRÜ KISA SOSYAL MEDYA AÇIKLAMALARIYLA YETİNDİ

Zdechovsky'in açıklamasına karşın AP Başkanı Martin Schulz, saldırıdan sonra sosyal medyada yaptığı ve içinde "terör" ifadesi geçmeyen, "Kalbim, Türk vatandaşları ve saldırı kurbanlarının aileleriyle beraber, onlarla dayanışma içindeyim." şeklindeki mesajıyla yetinmiş ve herhangi bir resmi açıklama bulunmamıştı.



Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin durdurulmasını isteyen, PKK ve FETÖ konusundaki tutumu nedeniyle de Ankara'nın tepkisini çeken AP Türkiye Raportörü Kati Piri de yazılı herhangi bir açıklama yapmazken, tepkisini sadece sosyal medya mesajıyla göstermişti.



AB Komisyonu ise olaydan 15 saat sonra toplam 78 kelimeden oluşan bir açıklamayla saldırıyı kınamıştı. AB'nin sosyal medya açıklamalarında ise saldırının "terör eylemi" olarak nitelenmemesi ve "terör" ifadesinin kullanılmaması tepki çekmişti.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AP'DEKİ FAALİYETLERİ

AP, sık sık PKK üye ve yandaşlarının etkinliklerine sahne olur. Son olarak geçen hafta AP'de, 13. Kürt Konferansı yapılmıştı. Konferansa, PKK'nın üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar ile PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim de konuşmacı olarak katılmıştı.. Bu kişiler hakkında, Ankara'da 17 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı nedeniyle 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.



AP Başkanı Schulz da 16 Kasım'da, PKK'ya silah taşıdığına dair görüntüleri ortaya çıkan firari HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Ankara'daki saldırının faili teröristin cenaze törenine katılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile görüşmüştü.



Ayrıca 13 Temmuz'da AP'de, PKK lideri Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyelerini gösteren fotoğrafların olduğu bir sergi açılmıştı. Dışişleri Bakanlığı sergiye tepki göstermiş ve "AP'nin bu şekilde, hemen her gün masum insanların canını alan kanlı bir terör örgütünün propagandasına, dolayısıyla terörizmin teşvikine alet olduğunu" belirtmişti.













Kaynak: AA