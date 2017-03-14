AÖL sınav giriş yerleri açıklandı

18-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖL sınavları giriş yerleri açıklandı.

AÖL sınavları 18-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınavlarına girecek. Sınavda her bir dersten 20 soru sorulacak. Her bir soru 5 puandan hesaplanacak. Derslerden başarılı olabilmek için ez az 45 puan alınması gerekiyor.



AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



AÖL sınav giriş yerleri açıklandı. AÖL sınav giriş yeri sorgulama yapmak için haberimizde bulunan linke tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya TC kimlik numaranız ve şifrenizi yazın. Ardından sınav giriş belgenizi, ‘Öğrenci Genel Bilgileri’ menüsü altında yer alan ‘Sınav Giriş Belgesi’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.



AÖL SINAV TARİHİ



Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı. AÖL sınavları 18-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.



I. Oturum 18 Mart 2017 Cumartesi 09.30



II. Oturum 18 Mart 2017 Cumartesi 14.00



III. Oturum 19 Mart 2017 Pazar 09.30



AÖL SINAV KURALLARI



Açık Öğretim Lisesi öğrenciler sınavlarının geçerli olabilmesi için belirtilen kurallara uymaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL öğrencilerinin uyması gereken kuralları açıkladı.



Öğrencilerin sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmesi zorunludur. Sınav günü yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgenizi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden herhangi birini) bulundurun. Bunun yanında Öğrenci Kimlik Kartınızın da yanınızda bulunmasında yarar vardır. Sınav Giriş Belgesinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler, öğrenci numaraları ile sınav giriş belgesindeki ders kodlarını ve diğer bilgileri dikkatli bir şekilde cevap kâğıtlarına kodlayacaklardır.