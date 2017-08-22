Antik çağda kullanılan kilden seramik yapımını öğrendiler

Çanakkale'de bir grup öğrenci, Parion Antik Kenti'ndeki kazılara katılıp, hazırladıkları kille antik dönemde kullanılan seramik ürünlerin benzerlerini hazırladı.

Çanakkale'de yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup öğrenci, Parion Antik Kenti'nde antik çağda kullanılan kilden, 2 bin 700 yıl önceki seramik eşyaların benzerlerini üretti.



Biga ilçesi Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion'da 2017 dönemi kazıları sürdürülüyor.



Antik kente, sponsor şirket tarafından hazırlanan "İÇDAŞ Antik Dönem Seramik ve Çocuk" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gelen 20 öğrenci, kazı heyetince karşılandı.



Öğrencilere, antik kent ve kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan kap kacak ve çömlek gibi eserler hakkında bilgi verildi. Daha sonra kazı ekibi ile öğrenciler, antik kentin agora bölümüne geçti.



Yaşları 9 ile 13 arasında değişen öğrenciler, arkeologlar eşliğinde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip bölgeden kil topladı. Toplanan kil, kazı evinde elekten geçirdikten sonra suyla karıştırıp çamur haline getirildi.



Ardından Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş ile Odeion bölümüne gidildi, burada hazırlanan çömlekçi çarkında çamura şekil verildi.



Çark başına oturan öğrenciler, hazırladıkları çamurla, antik kentten çıkan eserlerin benzerlerini yaptı. Üretilen eşyalar, kazı evindeki fırında pişirme yöntemiyle kullanıma hazır hale getirildi. Heyet üyeleri, öğrencilerin hazırlayıp fırında pişirdikleri ürünleri daha sonra kendilerine hediye etti.



"GENÇLERDE KÜLTÜRÜ KORUMA NOKTASINDA BİLİNÇ OLUŞACAK"



Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazıların 2005'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle devam ettiğini söyledi.



"Son 5 yıldır sponsorumuz İÇDAŞ ile Küçük Arkeologlar Projesi'ni yürütüyoruz." diyen Keleş, şöyle konuştu:



"Bundaki amaç, genç nesillere bu topraklardaki geçmiş kültürleri tanıtmak ve farkındalık yaratmak. Bunda da 5 yıldır bir başarı sağladık. Gençlerimizi buraya getirip seramiğin nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Seramiğin antik çağdaki yapılış aşamalarını gösterdikten sonra, kilin çıkarılmasını, hangi işlemlerden geçtiğini ve çarkta kullanım eşyasına dönüştürme aşamalarını göstereceğiz. Biz buna çok önem veriyoruz. Özellikle bu bölgede, Anadolu'da yapılan arkeolojik kazıların amaçlarından biri de genç nesillere bunları öğretmek. Bunu yapabilirsek, bundan sonraki nesillerimizde, Anadolu ve bölgedeki kültürün ya da kültürlerin farkına vararak bunları koruma noktasında bilinç oluşacak."



Keleş, sosyal sorumluluk projesi sayesinde temel eğitimin ilk aşamalarından birini burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.