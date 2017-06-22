Antep fıstığı tüketiminde Türkiye zirvede

Türkiye, yılda 107 bin tonla en çok Antep fıstığı tüketen ülke oldu, Türkiye'yi 83 bin tonla Avrupa Birliği, 77 bin tonla Çin izledi.

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, Türkiye'nin "pistacia" adıyla bilinen Antep fıstığında yılda ortalama 107 bin ton tüketimle zirvede yer aldığını söyledi. Aslan, "Türkiye, Antep fıstığında son 3 yılda ortalama 107 bin ton tüketimle dünya lideri. Antep fıstığı tüketiminde ülkemizi, 83 bin tonla Avrupa Birliği, 77 bin tonla Çin, 55 bin tonla ABD ve 52 bin tonla Suriye izliyor. Bu rakam, ortalama olarak bizden daha fazla üretime sahip İran ve ABD’den daha yüksektir. Yıllık ortalama en fazla Antep fıstığı tüketen ülkeyiz." diye konuştu.



Aslan, Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde de dünyada ilk üçte yer aldığını belirterek, "2016 verilerine göre ABD 360 bin ton, Türkiye 170 bin ton, İran 153 bin ton üretim gerçekleştirdi. İlk üçteki ülkelerin üretimi yıllara göre farklılık gösterdiğinden yerleri değişebiliyor." ifadelerini kullandı.



"REKOLTE DÜŞSE DE FİYATLAR ETKİLENMEZ"



Bu yıl 85 bin ton üretimin gerçekleşeceği tahmin edilen Antep fıstığında, düşük rekolte beklentisine rağmen fiyatların yükselmeyeceğini anlatan Aslan, "Üretimdeki azalışın, fiyatları ciddi bir şekilde etkilemesi beklenmemektedir. Çünkü geçen yıl elde edilen ürünün fazlası 60 bin ton rezerv depolarda durmaktadır." şeklinde konuştu.



Aslan, Türkiye'de fiyatların uluslararası piyasaya göre düşük olduğunu, geçen yıl işlenmemiş ham Antep fıstığı fiyatının uluslararası piyasada kilogramı 10 dolarken, Türkiye'de 8 dolar civarında işlem gördüğünü söyledi.



Diğer kuru yemiş fiyatları ve elde edilme şartları incelendiğinde Antep fıstığının fiyatının yüksek olmadığına işaret eden Aslan, "Fiyatların üreticiyi, tüketiciyi, sanayici ve ihracatçıyı koruyacak bir dengede olması gerekmektedir. Antep fıstığı üretiminden, tarım, gıda, ticaret sektörlerinde ülke çapında 300 binden fazla kişi direkt veya dolaylı faydalanmaktadır. Bundan çok daha aşağıda seyredecek fiyat üreticiyi mağdur edebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"ÜRETİM ALANI VE AĞAÇ SAYISI ARTTI"



Antep fıstığı üretimine ilginin artması sonucu son yedi yılda üretim alanlarının yüzde 42, toplam ağaç sayısının da yüzde 49 arttığını kaydeden Aslan, şunları kaydetti:



"Antep fıstığında verimli çeşit geliştirme, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılardan koruma gibi kültürel faaliyetlerin yerinde yapılması da birim alandan alınan ürünü artıracaktır. Enstitümüz yeni çeşit ıslahı, bahçe tesisi, gübreleme, sulama, budama/terbiye, bitki sağlığı, gıda güvenliği konularında Ar-Ge yaparak verim ve kaliteyi artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir."