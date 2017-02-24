Antarktika'da kurulacak Türk bilim üssü için yola çıktılar

Bilim insanlarından oluşan İTÜ PolReC ekibi, kurulması planlanan "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" için Antarktika'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde başlayan çalışmalar çerçevesinde; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) ekibi, kurulması planlanan "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" için çalışmalar yapmak üzere Antarktika'ya hareket etti.



İTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Hitit Üniversitesinden bilim insanlarının oluşturduğu 9 kişilik ekip, Atatürk Havalimanı'nda bilet işlemlerini yaptı. Ekipte yer alan İTÜ PolRec Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Türk bilim insanlarının Antarktika'daki Bulgar, Şili ve Çek üssünde bazı çalışmalar gerçekleştirdiğini anlattı.



Tarifeli uçakla Buenos Aires aktarmalı Santiago'ya geçeceklerini, buradan da Punta Arenas kıyı şehrine varacaklarını kaydeden Özsoy, daha sonra Antarktika'daki King George adasına geçtikten sonra kiralanan araştırma gemisinde bilimsel çalışmalar yapacaklarını belirtti.



İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Özsoy liderliğindeki ön fizibilite ekibinde Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Ersan Başar, Hitit Üniversitesinden Öğretim Görevlisi M. Nurullah Alkan ile İstanbul Teknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Burak Karacık, Dr. Hakan Yavaşoğlu, Araştırma Görevlisi O. Sabri Durak, Araştırma Görevlisi Ayşe Giz Gülnerman Gengeç, Kaptan Özgün Oktar ve Kaptan Sinan Yirmibeşoğlu yer alıyor.