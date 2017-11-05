Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol kar nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken, bazı araçların yolda kaldığı belirtildi.



Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların yola devam etmesine izin vermedi. Sürücüler, Cevizli-Beyşehir yoluna veya dinlenme tesislerine yönlendirildi.



Karayolları ekiplerinin, yolun trafiğe açılması için çalışmaları devam ediyor.



Kar yağışı nedeniyle kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.