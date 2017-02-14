Antalyaspor'u resimlerle anlatacaklar

Antalyaspor'un kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kulübün taraftarı 9 ressam tarafından kırmızı-beyazlı ekibi konu alan resim sergisi açılacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalyaspor'un kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinliklerine kırmızı-beyazlı takıma gönül veren ressamlar, sürpriz bir çalışma ile katkıda bulunacak.



Ahmet Korkmaz, Selahattin Demir, Ertuğrul Hepgüzel, Narin Yılmaz, Feridun Karaçetin, İbrahim Ünay, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Uslu ve Serap Çetin'den oluşan ressamlar grubu, mart ayı sonu veya nisan ayının ilk haftasında Antalyaspor'u konu alan resim sergisi açacak. Ressamlar, sergide Antalyaspor'un 50 yıllık tarihindeki fotoğrafları tuvallere taşıyacak.



Ressamlardan Selahattin Demir, ekipteki arkadaşlarından farklı olarak taraftarın Antalyaspor sevgisi ve futbol heyecanının tribündeki renkliliği gibi konuları da çalışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ressamlardan Ahmet Korkmaz, çalışmalarının Antalyaspor tarihinde bir ilk olacağını belirtti.



Ressam arkadaşlarıyla Antalyaspor'un geçmişten bugüne fotoğraflarını temin ederek yağlı ve sulu boya çalışma yaptıklarını kaydeden Korkmaz, "Bu çalışmanın içinde olan arkadaşlarımızın hepsi de Antalyaspor taraftarı. İç sahadaki maçları kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Bizim bu girişimimiz, Antalyaspor'a gönül vermiş diğer sanatçılara da örnek olabilir. Onlar da uğraştıkları sanat dalıyla Antalyaspor temalı çalışmalar yapabilirler." ifadelerini kullandı.