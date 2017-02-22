Antalyasporlu Deniz Kadah kaza yaptı

Antalyaspor'un futbolcusu Deniz Kadah, takım arkadaşı kaleci Ahmet Özden'le kulüp tesislerine giderken kaza yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un futbolcusu Deniz Kadah, takım arkadaşı kaleci Ahmet Özden'le kulüp tesislerine giderken kaza yaptı.



Alınan bilgiye göre, genç kaleci Ahmet Özden ile bu sabah takımının antrenmanına gitmek üzere yola çıkan Deniz Kadah'ın kullandığı 34 NY 2295 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada Deniz Kadah'ın dudağında kanama oluştu, Ahmet Özden ise yara almadan kurtuldu.



Deniz Kadah ve Ahmet Özden, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından taksiyle Döşemealtı ilçesindeki Antalyaspor tesislerine gitti.