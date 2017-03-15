Antalyaspor'dan bilet fiyatı açıklaması

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 19 Mart Pazar günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçının bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, konuk takım taraftar bilet fiyatlarının 13 lira olarak belirlenmesiyle ilgili, "Bilet fiyatları düzenlemesi tamamen taraftarlarımızın stadı doldurması, birlik ve beraberliğimiz amacına yöneliktir." ifadesini kullandı.



Ligin bitmesine 10 hafta kaldığını ve 6 maçı iç sahada oynayacaklarına işaret eden Terzioğlu, şunları kaydetti:



"İstedik ki son 6 iç saha maçımızı 33 bin taraftarımızla stadımızda beraber olacağımız ortamda oynayalım. Buradan hareketle yönetim olarak, pazar günü oynayacağımız Antalyaspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını 10, 20 ve 40 lira olarak belirledik. Yapılan çalışmaların karşılık bulmasından ötürü sevinçliyiz. Pazartesi günü satışa sunulan biletlerin şu saat itibarıyla 9 bin 100 tanesi satıldı. 12 bin 838 kombine sahibi ile 21 bin 938 taraftarın statta yerini alacak olmasından dolayı mutluyuz. Bilet fiyatları düzenlemesi tamamen taraftarlarımızın stadı doldurması, birlik ve beraberliğimiz amacına yöneliktir. 33 bin taraftarımızı Antalyasporumuzu destekler şekilde görmek içindir. Centilmence takımımızı destekleyen ateşli taraftarımızı tribüne destek için bekliyor olacağız."