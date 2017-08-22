Antalyaspor'da Nasri için coşkulu imza töreni

Akdeniz temsilcisinin, yeni transferi Nasri için Kale Kapısı'nda organize ettiği imza törenine çok sayıda taraftar katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferi dünyaca ünlü Fransız futbolcu Samir Nasri için imza töreni düzenlendi.



İki yıllık sözleşme imzalanan Nasri için kent merkezindeki Kale Kapısı Saat Kulesi yanında taraftarın da katılımıyla tören organize edildi.



Kırmızı-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, Antalyaspor taraftarlarınca coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 10 koruma eşliğinde imza töreninin yapıldığı alana gelen Nasri, selamladığı taraftarların isteği üzerine "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.



İmza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kendisine gösterilen sevgiden dolayı duygulandığını söyledi.



Antalyaspor'un, kaptanları Samuel Eto'o'nun ardından bir dünya yıldızının daha transferini gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini vurguladı.



Eto'o, Sandro, Menez, Maicon, Djourou gibi kariyerli isimlerin yanına Nasri'yi de eklediklerini anlatan kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, "Antalyaspor'un armasındaki Yivli Minare manzarası önünde töreni düzenliyoruz. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin yanı sıra Avrupa'dan da takımlar, Nasri'nin arkasından koşuyordu. Antalyaspor, bu oyuncuyu gizlice, kimseye duyurmadan profesyonelce Antalya'ya kazandırdı." diye konuştu.



NASRİ: "SADECE ÖZTÜRK VE VİZYONU SEBEBİYLE ANTALYASPOR'U SEÇTİM"



Konuşmasına Türkçe "Merhaba Antalya, merhaba Türkiye." diyerek başlayan Nasri ise Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Yoğun transfer görüşmelerinin ardından Antalya'ya geldiğini kaydeden Nasri, "Sadece Ali Şafak Öztürk ve vizyonu sebebiyle Antalyaspor'u seçtim. Oyuncu olarak her zaman yeni maceraları tercih ettim. Özellikle vizyonu, güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen, Öztürk gibi değerli başkanı olan kulüp benim tercihim olmuştur. O nedenle Antalya'ya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Cumartesi günü tüm hünerlerimi sergileyeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Nasri, konuşmaların ardından kendisini 2 yıllığına Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ardından 13 numaralı formayı giyen Nasri, imzaladığı topları taraftara dağıttı. Nasri, daha sonra Antalyaspor'un logosunda da bulunan Yivli Minare önünde basın mensuplarına poz verdi.



KARİYERİ



Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği Fransız ekibi Olympique Marsilya'da başlayan Nasri, daha sonra İngiliz ekipleri Arsenal ve Manchester City ile İspanyol ekibi Sevilla'da forma giydi.



Cezayir asıllı Fransız futbolcu, en iyi performansını 2010-2011 sezonunda Arsenal'de yaşadı. Nasri, söz konusu sezonda forma giydiği 39 resmi maçta 15 kez ağları havalandırdı. Samir Nasri, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sevilla'da çıktığı 30 resmi maçta 3 gol kaydetti.



Yıldız futbolcu, 2011 yazında 27,5 milyon avro karşılığında Arsenal'den transfer olduğu Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.



Fransa Milli Takımı formasını 41 kez giyen Nasri, Manchester City ile çıktığı 176 maçta 27 gol ve 40 asiste imza attı.