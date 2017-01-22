Antalyaspor son dakikalarda galip

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, son dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

5. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



14. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Umar, topu Maher'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



17. dakikada ev sahibi ekip, Webo ile gole çok yaklaştı. Regattin'in soldan ortasında ön direkte boşta kalan Webo, iyi yükselmesine rağmen topu kafayla ağlara gönderemedi.



36. dakikada Mbilla'nın sol kanattan ortasında, Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas, köşeye giden topu son anda kornere çeldi.



45. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



60. dakikada Regattin'in ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti.



61. dakikada sol çaprazda topla buluşan Musa Çağıran'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Fornezzi gole izin vermedi.



66. dakikada Antalyaspor üst üste iki pozisyondan faydalanamadı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Motta'nın şutunda Karcemarskas, topa son ada ayak koydu. Kaleciden seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



82. dakikada Maher'in ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta top üst direğe çarparak auta gitti.



89. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1



90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2



Karşılaşma, Antalyaspor'u 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

- EFSANE BAŞKAN UNUTULMADI



Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun." yazılı pankartla çıktı.



Başkent ekibinin taraftarları da tribüne "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği." ifadelerinin yer aldığı pankart astı.

Stat: Osmanlı



Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Aykut Demir, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Maher, Umar, Webo (Dk. 78 Bifouma)



Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım (Dk. 77 Serdar Özkan), Charles (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Danilo (Dk. 63 Motta), Mbilla, Deniz Kadah, Eto'o



Goller: Dk. 45 Webo (Osmanlıspor), Dk. 89 Mbilla, Dk. 90+1 Eto'o (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 51 Mehmet Güven, Dk. 70 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 67 Zeki Yıldırım, Dk. 87 Salih Dursun, Dk. 90+2 Deniz Kadah (Antalyaspor)