Antalyaspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın 5. dakikasında Antalyaspor geliştirdiği ilk ciddi atakta golü buldu. Orta sahadan Celutska'nın ceza sahasına gönderdiği uzun topta, Deniz Kadah topu kafayla Eto'o'ya indirdi. Eto'o'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü. Danilo'nun havalandırdığı topa gelişine vuran Eto'o, kaleci Ahmet Şahin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



11. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlhan Depe'nin vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



19. dakikada Harun Alpsoy'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Maicon'un vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin topu kornere tokatladı.



28. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, orta sahada aldığı topu sürerek sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.



29. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



37. dakikada Papp'ın sağ kanattan yerden ortasında, defanstan seken topla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Seleznov'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.



42. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç'ın yerden ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



53. dakikada Torje'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Depe, kaleci Ferhat Kaplan'ı geçerek vuruşunu yaptı. Diego, altıpas üzerinde meşin yuvarlağı son anda çıkartmayı başardı.



55. dakikada sağ kanattan Sakıp Aytaç'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eto'o, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Defanstan dönen topu tamamlayan Maicon'un şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



60. dakikada Kardemir Karabükspor karşılaşmada beraberliği sağladı. İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1



64. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



65. dakikada Antalyaspor karşılaşmada tekrar öne geçti. Maicon'un defans arkasına havadan attığı uzun topla hareketlenen Eto'o, iki defans oyuncusundan sıyrılarak kaleci Ahmet Şahin'in üstünden aşırttığı topu, altıpas üzerinde ağlarla buluşturdu: 2-1



67. dakikada Kardemir Karabükspor sahada 10 kişi kaldı. Ceyhun Gülselam orta sahada Deniz Kadah'a yaptığı sert faulün ardından, hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



83. dakikada sağ kanattan İbanez'in kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Gaman'ın kafa şutunda, kaleci Ferhat Kaplan'ı geçen meşin yuvarlak arka direkte çizgi üzerinde Sakıb Aytaç'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.



Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



