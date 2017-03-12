Antalyaspor, Rize'de güldü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

8. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında ceza sahası üzerinde Kweuke'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



21. dakikada Antalyaspor golü buldu. Mbilla'nın topuk pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Kadah'ın sert şutunda Çaykur Rizespor defansında Yakoubi'ye çarpan top filelere gitti: 0-1



22. dakikada ceza sahası içerisinde Eto'nun topuk pasında kaleci Diallo ile karşı karşıya Celustka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.



32. dakikada Eto'o'nun ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Danilo'nun Orhan Ovacıklı'dan sıyrıldıktan sonra yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



33. dakikada Edomvonyi'nin sağ taraftan ceza sahası çizgisi üzerine ortasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda kaleci Ferhat Kiraz, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Petrucci'nin hatasında topu kapan Deniz Kadah'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Diallo'dan döndü. Pozisyonu takip eden Eto'o'nun pasında ceza sahası üzerinde Mbilla, plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun solundan filelere gönderdi: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



49. dakikada Edomvoyni'nin sağdan ceza sahası çizgisi üzerine ortasında Özgür Çek'in plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



61. dakikada Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Kweuke'nin gelişine sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.



64. dakikada Kweuke'nin ara pasında sağdan bindiren Orhan Ovacıklı'nın bekletmeden ceza sahası içerisine ortasında Edomvoyni, kafayı vurdu top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.



67. dakikada kazanılan faul atışında Özgür Çek'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan'un müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı Antalyaspor defansı kornere gönderdi.



80. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomvoyni tek dokunuşla topu Özgür Çek'in önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2



84. dakikada Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Recep Niyaz'ın dokunuşunda topu önünde bulan Edomvoyni gelişine vurdu, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



90+2. dakikada El Kabir'in ara pasında Danilo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı sert vuruşta, kaleci Diallo topu ayakları ile kornere çeldi.



Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu



Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı, Yakoubi (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Oboabona, Dhurgham İsmail, Petrucci (Dk. 46 Özgür Çek), Robin Yalçın, Jantscher (Dk. 46 Igiebor), Recep Niyaz, Edomvonyi, Kweuke



Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Salih Dursun, Yusuf Çelik (Dk. 79 Harun Alpsoy), Charles, Zeki Yıldırım, Danilo (Dk. 65 Sandro), Mbilla (Dk. 57 El Kabir), Deniz Kadah, Eto'o



Goller: Dk. 21 Deniz Kadah, Dk. 39 Mbilla (Antalyaspor), Dk. 80 Özgür Çek (Çaykur Rizespor)



Kırmızı kart: Dk. 71 Kweuke (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Mbilla (Antalyaspor), Dk. 58 Igiebor (Çaykur Rizespor)