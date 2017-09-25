Antalyaspor evinde Osmanlıspor'u 3-0 yendi

Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Antalyaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 yendi.

Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Antalyaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 yendi.



4. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Maxsö'nün topu eliyle kontrol ettiğini belirleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 5'inci dakikada Eto'o, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0



20. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Musa Çağıran'ın pasında topla buluşan Vrsajevic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



22. dakikada Josue'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Doukara şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, topun ağlarla buluşmasını engelledi.



29. dakikada Nasri'nin sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan El Kabir'in şutunda, kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.



42. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. Eto'o'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nasri, şutunu çekti. Kaleci Karcemarskas'tan dönen topu kontrol eden Nasri, aşırtma bir vuruşla kalesini terk eden Karcemarskas'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarı



50. dakikada Djourou'nun kaptırdığı topla buluşan Josue, ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Regattin'e pasını verdi. Regattin'in pasında ceza yayı içinde meşin yuvarlakla tekrar buluşan Josue'nin şutunda, top Charles'tan döndü.



59. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, savunmanın arkasına gönderilen topla buluşup ceza sahasına giren Serdar Gürler, şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, gole izin vermedi.



77. dakikada Antalyaspor, sahada 10 kişi kaldı. 68'inci dakikada Charles'ın yerine oyuna dahil olan Yekta Kurtuluş, 72. dakikada sarı kart gördü. Yekta, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.



83. dakikada Nasri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Menez, meşin yuvarlağı altıpas içine hareketlenen Eto'o'ya gönderdi. Eto'o, müsait pozisyonda gol fırsatını değerlendiremedi.



85. dakikada ev sahibi ekip, farkı üçe çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Menez, Sakıb Aytaç'a pas verdi. Sakıb'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Maicon, meşin yuvarlağı sağ ayağıyla ağlara gönderdi: 3-0



88. dakikada ceza sahasında topla buluşan Serdar Gürler, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Ferhat Kaplan, gole izin vermedi.



Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.