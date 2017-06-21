Antalyaspor, Menez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Menez'in transferiyle ilgili "Bizim için önemli bir hamleydi." dedi.



Menez'in ilk transferleri olması açısından da önemli olduğunu belirten Öztürk, "Kulübümüze çok faydası olacağına inanıyoruz. Bundan sonra da performansıyla kulübümüzü çok iyi yerlere taşıyacaktır. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve beklentimiz büyük." diye konuştu.



MENEZ: SOL AÇIK, FAVORİ POZİSYONUM



Jeremy Menez ise Antalya'da çok sıcak karşılandığını aktararak, "Burada olmak gurur verici, çok mutluyum. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum. Güzel bir şehirde futbol oynayacağım. Tek amacım galibiyetler almak, futbol tutkunu Antalyaspor taraftarını memnun etmek." ifadelerini kullandı.



Menez, en çok hangi pozisyonda oynamayı sevdiğine ilişkin soruyu ise "Öncelikle ilk 11'de olmayı hedefliyorum. Hoca nerede görev verirse orada oynayacağım. Sol açık, benim favori pozisyonum." diye yanıtladı.



Bunun üzerine kulüp başkanı Öztürk'ün "Sol açık mı? Bize böyle söylememişti." diye espri yaptı.



Antalyaspor'a transferinde Eto'o'nun etkisi olup olmadığıyla ilgili soru üzerine ise Menez, şunları söyledi:



"Daha önce Eto'o ile karşılıklı oynadık. Transfer sürecinde burada olduğunu bildiğim için tabii bir rol oynadı. En önemlisiyse 15 gün önce transfer görüşmesi için geldiğim Antalya'da kendimi çok iyi hissettim ve Antalyaspor'a gelmeye karar verdim."



Süper Lig'in Avrupa'da bilinen bir lig olduğunu ve kendisinin de yakından takip ettiğini vurgulayan Fransız futbolcu, "Zorluk derecesi oldukça yüksek. Lyon-Beşiktaş Avrupa Ligi maçını izledim. Benim gibi Avrupa'dan gelen transferler, Süper Lig'in özellikle zorluk derecesini daha yukarı seviyelere çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.