"Antalyalıların ayakları yerden kesildi"

Antalya'da "Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganıyla yapımına başlanan Tünektepe Teleferik Tesisi, vatandaşların ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen teleferiği ilk kez Antalya Büyükşehir Belediiye Başkanı Menderes Türel, gazetecilerle birlikte kullandı. Teleferik ile yaklaşık 650 metre yüksekliğindeki Tünektepe'ye çıkan basın mensupları, Konyaaltı Sahil Şeridi ve Liman bölgesinin manzarasını fotoğrafladı.



Tesiste basın mensuplarıyla kahvaltı yapan Türel, beraberindeki gazetecilerle yeniden Sarısu mevkisindeki teleferiğin başlangıç istasyonuna indi.



Türel, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyalıların hizmetine sunulan teleferiğin resmi açılışının haftaya kente gelmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağını söyledi.



Açılış törenine kadarki bir haftalık sürede teleferikten vatandaşların ücretsiz faydalanabileceğine işaret eden Türel, "Tek kişi gidiş geliş 15 lira, iki kişi 20 lira olmak kaydıyla Tünektepe'ye Antalyalılar muhteşem bir seyir terasında hoşça vakit geçirebilecekleri bir imkana kavuşacaklar. Bu bir hayal projeydi. Geçmişi 30 sene öncesine dayanan bir projeydi bu. O zamanlar sözleşmesi yapılmış ancak sözde kalan bir projeydi. İlk kez dönemin Antalya Valisi Ahmet Altıparmak döneminde ihalesi gerçekleştirilmişti." dedi.



- "TÜNEKTEPE İYİ BİR ALTERNATİF"



2014 yılında göreve geldiklerinde tesisin fiziki gerçekleşme oranının sadece yüzde 5 olduğunu ifade eden Türel, kalan yüzde 95'lik kısmı tamamlamanın kendilerine nasip olduğunu kaydetti.



Türel, "Bugün Antalya'ya yeni bir cazibe merkezi sunabilmenin onurunu ve bir hayal projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizmde ürünümüzü nasıl çeşitlendirebiliriz konusunda arayışlar içerisindeyken, Tünektepe iyi bir alternatif olacak. Burası hem yerli hem de yabancı turistlerin önemli bir uğrak noktası olacaktır. Yukarıda da belediye şirketimiz çok güzel bir tesiste gelen misafirlere uygun fiyatlarla kaliteli bir hizmet sunacak." diye konuştu.



Teleferikle Tünektepe'ye çıkanların kenti kuşbakışı izleyebileceğine dikkati çeken Türel, projenin sloganının da "Antalyalıların ayağı yerden kesilecek." olduğunu hatırlattı.



Toplam 14 milyon 695 bin liraya mal olan Tünektepe Teleferik Projesi kapsamında 8'er kişilik 36 kabinle ziyaretçilere hizmet verilecek. Sarısu'daki istasyondan teleferiğe binenler, bin 706 metrelik yolculuklarını 8,5 dakikada tamamlayacak. Teleferiği özellikle yaz aylarında günde bin 500'den fazla kişinin kullanması bekleniyor.