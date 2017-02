Antalya'da turistik denizaltı heyecanı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turistik denizaltı "Nemo Primero" ile deneme dalışı yaptı.

Turistik dalışlara1 Nisan 2017 tarihinde başlaması planlanan "Nemo Primero" adlı denizaltıya Kemer karayolundaki balıkçı barınağından binen Vali Karaloğlu, "Sıçan Adası" yakınlarında düzenlenen dalışa katıldı.



Karaloğlu, 20 metreye dalan denizaltının ön kısmına geçip, "Türk turizminin geleceği için el ele" yazılı pankartı açan dalgıçlara selam verdi.



Denizaltında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaloğlu, turizm çeşitliliğinin, alternatif turizm açısından denizin altını da kullanmanın ciddi avantaj sağlayacağını belirtti. Karaloğlu, turistik denizaltının, denizin altını görme imkanı vereceğini, 2017 turizm sezonu için de farklılık oluşturacağını söyledi.



Denizin altının üstünden daha rahat olduğunu ifade eden Karaloğlu, gezinin keyifli geçtiğini dile getirdi.



Karaloğlu, Antalya'nın, turizm açısından en kötü sezonlardan biri olarak gösterilen geçen yıl bile 6,5 milyon turist ağırladığını, 2017'nin turizm açısından 2016'nın çok üstüne çıkılacağı bir sene olacağını kaydetti.



- "İMAJ DÜZELTME, YENİDEN KENDİMİZİ ANLATMA"



Vali Karaloğlu, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yurt dışındaki turizm fuarlarına katıldıklarını, diğer taraftan Avrupa ülkelerinde imaj düzeltme noktasında bir ekibin temaslarda bulunduğunu anlattı.



Antalya'nın dış turizm fuarlarında ayrı bir destinasyon ve marka olarak tanıtılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:



"Buna Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da çok ciddi desteği var. Şimdi önümüzde Berlin'de turizm fuarı var. Bakanlıkla beraber bunu deneyeceğiz. Antalya'dan şu anda bugün itibarıyla bir ekip Avrupa'yı dolaşıyor. İmaj düzeltme, yeniden kendimize anlatma, Antalya'nın, Türk insanının misafirperverliğinin değişmediğini tekrar batılı dostlarımıza anlatmak için... Bir imaj çalışması yapılacak. Sektörle beraber diğer çalışmalarımız da devam ediyor. Ümit ediyorum bu sene iyi bir sezon geçireceğiz. 2017, 2016'ya göre çok daha iyi olacak. Şu anda gelen veriler iyi. Özellikle Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen veriler çok memnun edici. İnşallah 2017'de 2016'da yaşadığımız sorunları yaşamadan iyi bir sezon geçiririz diye temenni ediyoruz. Şimdiden 2017 için rakam vermek doğru olmaz ama o rakamın (8 milyon turist) çok üstüne çıkacağımızı düşünüyorum şu andaki veriler, beklentilerimiz gerçekleşirse."



Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit ise Türk turizmine kazandırdıkları denizaltının maliyetlerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin sivil denizaltıyla turizm yapabilen ilk 7 ülkeden biri olacağını kaydeden Yavuzyiğit, Antalya'dan sonra ikinci denizaltı projesi için Ege kıyılarını düşündüklerini söyledi. Yavuzyiğit, "Antalya'da nisan ayı başında resmi açılışımızı yapacağız. Her gün dalış gerçekleştireceğiz. Ekibimiz teknisyeninden kaptanına kadar askeri denizaltılarda görev almış, yönetmiş kişilerden oluşuyor." diye konuştu.



- "ADETA UZAYDA GİBİ"



Denizaltının dört kaptanından biri Şakir Tankut Ambarcı da turistik denizaltının suyun altında adeta uçuyormuş hissi verdiğini söyledi. Denizaltıyla dalmayı "muhteşem zevkli, çok güzel." diye nitelendiren Ambarcı, "Adeta uzay gemisi gibi. Uzayda dolaşıyor gibi suyun altında dolaşıyorsunuz." dedi.



Kaptan Ahmet Mertcan da turistik denizaltının emniyetli, 18 metre boyunda, 44 yolcu, 110 metre dalış ve 72 saat su altında kalma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi. Su altındayken emniyet gemisiyle su altı telefonuyla sürekli irtibat halinde olduklarını anlatan Mertcan, "Bu irtibat kesildiği an biz de dalışı kesiyoruz, dalışa devam etmiyoruz. Bizim savaş denizaltılarından en büyük farkımız, ön, arka, yan camlar. İnsanlar su altı güzelliklerini görebiliyor." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 110 ton ağırlığındaki Nemo Primero, Antalya kıyılarında "Sıçan Adası" açıklarında özel olarak hazırlanan dalış rotasında her gün, günde altı dalış yapacak.



Turistik denizaltıyla yapılan dalışa, Vali Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, kızları Meral Su, Elif Meva ile Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Önder Göksel, basın mensupları ve firma yetkilileri katıldı.