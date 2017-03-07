Antalya'da Suriye-Irak zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları ile Antalya'da bir araya geldiği, toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'un, Akar'ın ev sahipliğinde Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği belirtildi.



Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü bildirildi.