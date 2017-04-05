Antalya'da sıcak hava

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte yerli ile yabancı turistler sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 22 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı da 15 dereceye yükseldi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının cumartesiye kadar aynı değerlerde devam edeceğini bildirdi.



Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklar ve sahillerde yoğunluk oluşturdu, denize girdi. Bazı vatandaşlar plajda güneşlenirken bazıları ise sahilde balık tutmayı tercih etti.



Tekne turlarına katılan, portakal çiçekleri arasında kafelerde vakit geçiren yerli ve yabancı turistler, tarihi evlerin, halıcı ya da hediyelik eşya satan dükkanların bulunduğu Kaleiçi'nde alışveriş yaptı.