Antalya'da sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor ve Akhisar Belediyesporlu futbolcular, Kayseri'deki terör saldırısını maç öncesi asker ve polis kıyafeti giyerek protesto etti. Futbolcular, sahaya "Terörü lanetliyoruz" ve "Halep Srebrenitsa olmasın" pankartıyla çıktı.



1. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası dışına topla buluşan Sackey'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



21. dakikada sağ kanatta Gassama ve Emre Akbaba ortaklığında gelişen atakta Candeias, buluştuğu topu ceza sahası içine ortaladı. Vagner Love'ın kontrol etmek istediği top Candeias'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda rakip futbolcuya çarpan top kornere çıktı.



39. dakikada Özer Hurmacı'nın ara pasında topla buluşan Rodallega'nın ceza sahası içindeki sert vuruşunda meşin yuvarlağa Garcia son anda ayak koyarak uzaklaştırdı.



44. dakikada Sissoko rakip ceza sahası dışında kazandığı topu Miguel Lopez'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Zlamal topu kornere çeldi.



İlk yarı golsüz sona erdi.



52. dakikada Ömer Bayram, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına topu ortaladı. Garcia'nın kafa vuruşunda top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



54. dakikada korneri kullanan Berkan Emir topu ceza sahası içine ortaladı. Suley'in gelişine vurmak istediği top boşa çıktı. Akhisar Belediyesporlu futbolcular topu uzaklaştırmak istedi. Candeias, ceza sahası dışında kendisine gelen topa sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



83. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Candeias'ın sol taraftan ortaladığı topa önce Vagner Love, ardından da Ayite dokunamadı.



84. dakikada ceza sahası dışından Custodia'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.



Müsabaka golsüz sona erdi.



Stat: Alanya Oba



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Samet Çiçek



Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Suley, Garcia, Berkan Emir, Sackey, Taha Yalçıner, Candeias (Dk. 85 Efecan Karaca), Emre Akbaba (Dk. 79 Ayite), N'Sakala (Dk. 46 Guerrier), Vagner Love



Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Sissoko, Custodio, Onur Ayık (Dk. 89 Vaz Te), Aykut Çeviker (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Özer Hurmacı (Dk. 75 Muğdat Çelik), Rodallega



Sarı kartlar: Dk. 29 Garcia, Dk. 55 Suley, Dk. 84 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 59 Ömer Bayram, Dk. 82 Muğdat Çelik (Akhisar Belediyespor)

Kaynak: AA