Antalya'da otopark için referandum yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Şarampol Katlı Otopark Projesi" için yapılan halk oylamasında "Hayır" sonucu çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkeze bağlı Şarampol bölgesinde kentsel tasarım projesi kapsamında Giritli Parkı'na yapılması planlanan Şarampol Katlı Otopark Projesi için halk oylaması yapıldı.



Cumhuriyet ve Üçgen mahalleleri muhtarlıkları önünde kurulan sandıklara mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Oylamada Şarampol Caddesi esnafı da oy kullandı.



KATILIM YÜZDE 19.85 OLDU

Bölgedeki 16 bin 311 kayıtlı seçmeden 3 bin 238'inin oy kullandığı halk oylamasında, sandıkların saat 17.00'da kapanmasının ardından sayım işlemine geçildi. Oylamaya katılanlardan 2 bin 860 kişi otopark yapılmasına "Hayır" derken, 360 vatandaş ise tercihini "Evet" yönünde kullandı. 18 oy geçersiz sayıldı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasına katılım oranının yüzde 19,85 olarak gerçekleştiğine işaret etti.



Şarampol projesine halkın yüzde 90,18’i "Evet" dediğinde bundan bir siyasi sonuç çıkartılmadıysa Üçgen otopark referandumunda da yüzde 88,32 "Hayır" denmesinden de siyasi sonuç çıkartmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Türel, "Bu kapsamda her zaman olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak söz de karar da milletin anlayışı çerçevesinde halkımızın tercihine her zaman olduğu gibi saygı göstermek suretiyle Üçgen otopark projemizi iptal edeceğimizi kamuoyuyla paylaşır, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Efsane geri dönüyor, Şarampol güzelleşiyor" sloganıyla başlattığı kentsel tasarım projesi 18 Ekim 2015'teki referandumun ardından 9 mahalle ve cadde esnafının yüzde 90,19'unun desteğiyle başlatılmıştı. Şarampol Projesi kapsamında yapılacak toplam yatırım tutarının, kavşaklar, cadde düzenlemesi ve otopark ile yaklaşık 55 milyon lira olduğunu açıklanmıştı. Söz konusu otoparkın belediyeye maliyetinin ise yaklaşık 5 milyon lira olacağı ifade edilmişti.