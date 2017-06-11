Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Atilla Girgin (67) idaresindeki 10 FV 475 plakalı otomobil, D-400 karayolu Çiteçeşmeler mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki Naciye Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Girgin ve Şerife Yıldız Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından Antalya-Kemer karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.