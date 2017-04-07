Antalya'da kaçak göçmen operasyonu

Aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 30 kaçak, sürat teknesinde yakalandı.

Antalya'da yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan yaklaşık 30 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya açıklarında seyir halinde olan bir yük gemisinden, içinde aşırı yoğunlukta insan olan tekne olduğu ihbarı yapılması üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı iki ayrı bot bölgeye gitti.



ANTALYA'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU



Sahil Güvenlik ekipleri, uluslararası sulardaki bir sürat teknesi içinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kaçağı yakaladı. Sahil güvenlik botlarına alınan kaçakların, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına götürüleceği öğrenildi.



Teknenin rotasının Kıbrıs adası olduğu tahmin edilirken, çıkış noktası ve varış noktasının yapılacak sorgulamanın ardından belli olacağı bildirildi.