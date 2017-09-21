Antalya'da FETÖ'den 11 tutuklama

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında öğretim üyesi, araştırma görevlisi, serbest meslek çalışanı ve birçok öğretmenin bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G.G.C, F.Ö, G.Ö, Ö.F.G, R.Y, B.M.D, H.Y, M.K, M.Ö, S.A ve M.Y. tutuklandı.



Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.