Antalya'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.