Antalya'da çöpten enerji üretilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çöpten elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nin gelecek ay deneme üretimine başlayacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çöpten elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nin gelecek ay deneme üretimine başlayacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Türel, geçen yıl kasım ayında temeli atılan tesisteki çalışmaları denetleyerek, bitme aşamasına gelen tesisle ilgili bilgi aldı.



Açıklamada görüşleri aktarılan Türel, tesisin medeni ve çağdaş ülkelere yakışır olduğunu ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



Yurtdışı ziyaretlerinde, özellikle Batı ülkelerinde "çöp altındır" sloganına şahit olduklarını vurgulayan Türel, "Artık Antalya da 'çöp altındır' sloganıyla çöpünden elektrik elde eden bir şehir haline geliyor." ifadelerini kullandı.



Tesisin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin çevreye ne kadar önem verdiğinin en güzel teyidi olduğunu belirten Türel, arıtma çamurundan sonra çöpten de elektrik elde eden bir şehir haline geldiklerini kaydetti.



Atmosfere karışan çöplükteki metan gazının bundan sonra elektriğe ve enerjiye dönüştürüleceğini ifade eden Türel, şöyle devam etti:



"Çöpünden elektrik üreten Türkiye'nin en büyük, en modern enerji üretim tesisi. Belki Avrupa'da da en büyüklerden, en yenilerden bir tanesi. Dolayısıyla burada 25 megavat elektrik elde edeceğiz. Oldukça önemli bir rakam ve böylelikle Antalya'mıza çok önemli, özellikle çevre adına bir tesisi kazandırmış olacağız. Temmuz ayında deneme üretimleri başlıyor ve bu deneme üretimlerine başladıktan kısa bir süre sonra da inşallah tesisi hizmete alacağız."



"ALANYA'YA DA KURULACAK"



Türel, tesisin bir benzerinin Alanya'ya da kurulması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.



Proje koordinatörü Fikret Sert de 4 bin ton kapasiteli tesisin, tüm Antalya ve çevresindeki evsel katı atıkları bertaraf edeceğini kaydetti. Tesiste her biri 1,4 megavat kapasiteli 20 motorun metan gazını enerjiye dönüştüreceğini kaydeden Sert, şu ifadeleri kullandı:



"Önce çöp, ayrıştırma tesisimize gelecek. Burada içerisindeki organik ve inorganik çöpler ayrıştırılacak. Organik dediğimiz mutfak türündeki çöpler fermantasyon tanklarında çürütülecek. Oluşan metan gazı alınıp, depolandıktan sonra motorlarımızda yakılıp enerjiye dönüştürülecek. Geriye kalan bizim posa diye adlandırdığımız kompost da kül haline dönüştürülecek. Tesisimizde, saatte 5 bin metreküp tahmin ettiğimiz gazı enerjiye dönüştürüp atmosfere verdiği zararı ortadan kaldıracağız."