Antalya'da "at eti" operasyonu

Haraya düzenlenen operasyonda biri ölü 7 at ile hayvanlara ait iç organlar bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haraya düzenlenen operasyonda biri ölü, diğerleri ölüme terk edilmiş 7 at ile hayvanlara ait iç organlar bulundu.



Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalemler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki haraya operasyon düzenledi.



Etrafı tel çitlerle çevrili, içinde hangar benzeri depo bulunan harada biri ölü, biri can çekişen, diğerleri ölüme terk edilen 7 at ile hayvanlara ait iç organlar bulundu. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.



Ekiplerce gözaltına alınan F.D ve S.E, kestikleri atların etlerini haradaki köpeklere verdiklerini, satmadıklarını öne sürdü.



F.D ve S.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.