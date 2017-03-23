Antalya'da 300 yıllık ahşap düğmeli ev yandı

Akseki ilçesinde iki katlı tarihi düğmeli ev yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Sarıhaliller Mahallesi'ndeki, İstiklal Savaşı gazisi İsmail Güven'den torunlarına miras kalan yaklaşık 300 yıllık 2 katlı ahşap düğmeli evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak çöktü. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.



Sarıhaliller Mahallesi sakinlerinden Hüsnü Başbil, 27 yıl cephelerde savaşan İstiklal Savaşı gazisinden torunlarına miras kalan evin boş olduğunu söyledi.



Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.