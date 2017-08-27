Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık dükkan ve depolar ortaya çıkarıldı.

Belkıs Mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu, zaman zaman sanatsal ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.



Kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında yer alan antik tiyatronun da bulunduğu Aspendos Antik Kenti ve çevresinde süren kazılarda ise her geçen gün yeni keşiflere imza atılıyor.



İlk kez 2008'de yüzey araştırması olarak başlayan, Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 sezonundan itibaren izinli kazılara dönüştürülen çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Köse başkanlığında sürdürülüyor.



Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yürütülen kazılarda, iki katlı dükkan kompleksi bulunduğu düşünülen bölgede kazı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.



Buradaki yapılarda kazı ve rölöve çalışmaları gerçekleştirildiğini anlatan Köse, ortaya çıkarılan 2 bin yıllık dükkan ve yapıların önemini vurguladı. Köse, "Bu dükkanlarda değerli materyallerin satıldığını veya depolandığını, hatta bazılarının ofis olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Özelikle ünik bir yapı grubunun agoranın hemen yakınında ve tam kent merkezinde olması bunu destekliyor." dedi.