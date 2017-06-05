"Antalya Stadı'nda hasar büyük"

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında play-off finalinin oynandığı Antalya Stadı'nda taraftarların yol açtığı hasarın büyük olduğu bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2016-2017 sezonunu değerlendirdi. Sezonun kendileri için tecrübe olduğunu ifade eden Öztürk, takımda kötü bir başlangıcın Avrupa'ya hedefine kadar uzadığına dikkati çekti.



Ligi 5. sırada tamamladıklarını belirten Öztürk, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadıklarını anımsattı. Camiada kenetlenmenin altyapısını çok iyi kurma başarısını gösterdiklerini anlatan Öztürk, "Hedefimiz gelecek sene şampiyonluk yarışında olan bir takım yaratmak." dedi



Öztürk, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli oyuncular getirmeyi planladıklarını vurguladı. Hedeflerini biraz daha büyüterek ilerleyeceklerinin altını çizen Öztürk, çok fazla transferin kesinlikle takımın kimyasını bozabileceğini düşündüklerini belirtti.



"Kesinlikle bir üst düzey 10 numara, bir üst düzey kanat oyuncusu, bir üst düzey kaleci düşüncemiz var." diyen Öztürk, görüştükleri oyuncular arasında çok kariyerli olanların da olduğunu açıkladı.



"ETO'O'YU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"



Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto'o'yu satmayı düşünmediklerini de kaydeden Öztürk, Kamerunlu yıldız oyuncuyla görüştüklerini ve bu düşüncelerini kendisine açıkladıklarını söyledi. Öztürk, Eto'o'nun "Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum." karşılığını verdiğini aktardı.



Ali Şafak Öztürk, Eto'o'nun gelecek sezon sona erecek sözleşmesini doğru şartlar oluşması halinde uzatabileceklerini ifade etti.



Eto'o'nun Antalyaspor takımı için önemli bir oyuncu olduğuna işaret eden Öztürk, "Kendisiyle de kimyamız çok iyi oturdu. Şunu gördü, Antalyaspor'da artık üst düzey bir yönetim var. Bu takımı bu hedeflere ulaştırabilecek potansiyel bir yönetim var." diye konuştu.



TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇINDAKİ OLAYLAR



Dün Antalya Stadı'nda Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde çıkan olaylara değinen Öztürk, şunları söyledi:



"İnsanın içi gidiyor. Yazık, çünkü milli servet diyoruz. Karnaval havasında geçmesi gereken bir maç. İnsanımızın genel itibarıyla futbol seyretmeyi öğrenebilmesi lazım. Hala 20-30 yıl önceki stat yakmalar, meşalelerle oyun durdurmalarla övünebilen futbol seyircisi görüyoruz. Bu kafa yapısından kurtulabilmemiz lazım. Zararla ilgili hala sayım yapılıyor. Antalya Stadı'nda hasar büyük. Çimde, saha zemininde ve tartan pistinde ciddi şekilde zarar var. Koltuklarda dün akşamda bu yana sayım devam ediyor. En son kırık koltuk sayısı 5 binin üstündeydi. Zararın bu kadar yüklü olmasında ihmalin kesinlikle büyük payı var."



Öztürk, kırmızı-beyazlı kulübün mali yapısında düzelme olduğunu, ancak henüz tam düzlüğe çıkmış sayılamayacağını sözlerine ekledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk, "Sakıb Aytaç'ı satacak mısınız?" sorusuna "Sakıb'la ilgili gelmiş bir teklif de yok, satma düşüncemiz de yok." karşılığını verdi.



Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu de göreve geldikleri ilk yıl hedeflerinin altyapısını oluşturduklarını, gelecek sezon her şeyin daha farklı olacağını söyledi.