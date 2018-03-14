Caz severler Antalya Caz Festivali'nde bir araya geliyor

Dünyaca ünlü sanatçılar ve caz müziğin usta isimleri; Antalya Caz Festivali'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Antalya'da ilki gerçekleşecek olan Antalya Akra Caz Festivali; modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği; funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Festival, 02-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Akra Hotels Antalya’nın bahçesine kurulacak açık hava sahnesinde, Akdeniz’in ve Beydağlar’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek.