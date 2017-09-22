Annesini kaybeden yavru kanguruya özenle bakılıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinde hayatını kaybeden hamile kangurunun yavrusu kurtarılarak yaşama tutunması sağladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde annesini kaybeden yavru kanguruya anne sıcaklığıyla bakılıyor.



Hayvanat bahçesi sakinlerinden anne kanguru, hamileliğinin 6. ayında hayatını kaybetmesi üzerine yavrusu yapılan müdahaleyle kurtarıldı.



Pinky adı verilen ve şu an 7 aylık olan yavru kanguru, özel mama ile besleniyor, kendisi için hazırlanan "anne kesesi"nde yaşamını sürdürüyor.



Hayvanat Bahçesi Görevlisi Biyolog Pınar Çağtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru kangurunun annesinin daha önceden kronik rahatsızlığı olduğunu ve hamilelik sürecinde hastalığın tekrar ortaya çıktığını söyledi.



Hamile olduğu için yeterli dozda ilaç kullanamayan anne kangurunun hayatını kaybettiğini belirten Çağtaş, "Yavruyu yaşatmak için gelişimini destekleyecek anne sütüne en yakın özel mama karışımıyla sağladık. Kilo ve boy tartımı düzenli olarak yaptığımızda mamanın gayet başarılı olduğunu gördük. Şu anda 7 aylık Pinky çok sağlıklı. 40 gündür birlikteyiz en az iki ay daha anne kesesinde olması gerekiyor ve anne sütüne yakın olan mamayla devam edeceğiz. Onunla sürekli birlikteyiz. İstediği zaman keseden çıkıp dolaşıyor. Kendini keseden tamamen çıkmak için hazır hissettiğinde onu destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"24 SAATİM YAVRU KANGURU İLE GEÇİYOR"



Cağtaş, yavru kangurunun çevredeki insanları görmeye alışamadığını aktararak, şöyle konuştu:



"O yüzden insanlardan uzak tutmaya sadece beni görmesini sağladık. Stresten uzak bir ay geçirdi. Bir ayın sonunda artık kendi isteği ile keseden çıkmaya başladı şu anda günün belirli saatlerinde dışarıya çıkarıyoruz. Ben sürekli yanındayım kesesine dönmek istediği zaman hemen yanıma geliyor. Bir müddet daha kesede olması gerekiyor 2 ayın sonunda katı sebze ve meyveye geçtiği zaman da anne sütüne devam edeceğiz. Ancak 2 ayın sonunda keseye girmemesini bekliyoruz. 24 saatimi yavru kanguruyla geçiriyorum. Akşamları eve giderken Pinky'i yanımda götürüyorum, gece beslenmesini sağlıyorum."